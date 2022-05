Zelensky | uomini in età militare devono restare per combattere

Advertising

algirone : RT @natalinatweet: Disaccordo tra Zelensky e il capo di stato maggiore. Zelensky: i 15.000 uomini della guarnigione devono resistere nelle… - natalinatweet : Disaccordo tra Zelensky e il capo di stato maggiore. Zelensky: i 15.000 uomini della guarnigione devono resistere n… - costa577 : Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi | Zelensky a Draghi: «Non siamo pronti al negoziato». Mosca, no allo s… - mauri48aho : RT @albiuno: Ma Zelensky a Uomini e donne c'è già stato? - flaviaschwarz42 : @iq_196 Povero Zelensky, deve aver esaurito tutte le minacce, le accuse e le richieste se ripiega sulle al di là da… -

RaiNews

Diversi i punti che riguardano i duellanti : le condizioni degli, la possibilità di ... Agli artiglieri diserve ben altro : cannoni semoventi, corazzati, sistemi lanciarazzi a lungo ...... inutile sacrificio mi appare davvero una Giarabub ucraina: migliaia ditagliati fuori dalla ...di risarcimento miliardarie A dare l'ordine di arrendersi è stato il presidente ucraino: ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 88 Il Cremlino può rivendicare alcuni successi e guadagna terreno, anche se lentamente. La situazione per gli ucraini è difficile, ammette il leader di Kiev. L’obiettivo principale è Severodonetsk, che è ...«La mia opinione non è cambiata: non dovrebbe esserci uno scambio di combattenti del battaglione Azov, il loro destino dovrebbe essere deciso dal tribunale» Slutsky: «Nessuno scambio con uomini battag ...