Verstappen ancora primo. Ma dal GP di Barcellona arrivano altre due notizie (Di domenica 22 maggio 2022) Da Barcellona arrivano tre notizie di una certa importanza. La prima è che Verstappen ha passato Leclerc in classifica e l’ha fatto vincendo la terza gara consecutiva (quattro su sei, ogni volta che ha visto la bandiera a scacchi ha sentito il suo inno sul podio) al termine di un weekend dove gliene sono capitate di tutti i colori (DRS che si apriva a intermittenza, problemi di pescaggio della benzina, telemetria scomparsa negli ultimi giri, un’escursione fuori pista nei giri iniziali). La seconda è che per la prima volta la Ferrari ha avuto un problema di affidabilità e Leclerc ha scritto il primo “zero” nella sua casellina. La terza è che è tornata la Mercedes. E delle tre forse è proprio questa quella che potrà impattare di più nella corsa al titolo. Che probabilmente resterà ancora ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 22 maggio 2022) Datredi una certa importanza. La prima è cheha passato Leclerc in classifica e l’ha fatto vincendo la terza gara consecutiva (quattro su sei, ogni volta che ha visto la bandiera a scacchi ha sentito il suo inno sul podio) al termine di un weekend dove gliene sono capitate di tutti i colori (DRS che si apriva a intermittenza, problemi di pescaggio della benzina, telemetria scomparsa negli ultimi giri, un’escursione fuori pista nei giri iniziali). La seconda è che per la prima volta la Ferrari ha avuto un problema di affidabilità e Leclerc ha scritto il“zero” nella sua casellina. La terza è che è tornata la Mercedes. E delle tre forse è proprio questa quella che potrà impattare di più nella corsa al titolo. Che probabilmente resterà...

