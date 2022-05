Venezia Cagliari 0-0 LIVE: Agostini gioca il tutto per tutto (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Penzo, Venezia e Cagliari si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Venezia Cagliari 0-0 MOVIOLA Maresca fischia l’inizio, partiti! 4? Johnsen sfiora il gol – Cuisance serve Johnsen in area che davanti a Cragno tutto solo calcia fuori 19? Gara bloccata e priva di emozioni 27? Ci prova Caldara – destro dalla lunghissima distanza che finisce in curva 40? Bellanova pericoloso – tiro-cross del numero 12 con il portiere del Venezia che devia in angolo 44? Rog vicino al gol – destro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Maresca fischia l’inizio, partiti! 4? Johnsen sfiora il gol – Cuisance serve Johnsen in area che davanti a Cragnosolo calcia fuori 19? Gara bloccata e priva di emozioni 27? Ci prova Caldara – destro dalla lunghissima distanza che finisce in curva 40? Bellanova pericoloso – tiro-cross del numero 12 con il portiere delche devia in angolo 44? Rog vicino al gol – destro ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - gippu1 : Dopo 12 anni uno scudetto tornerà a essere assegnato all'ultima giornata (non succedeva dal 2010). In coda il Venez… - MrEfis79 : Forse qualcuno nel Casteddu si aspetta l'irruzione in campo dell'Udinese perché segni di slancio un gol al Venezia… - cavalodosport : 84 VENEZIA 0X0 CAGLIARI - TuttoVenezia : LIVE SERIE A - #Venezia-#Cagliari (0-0), tutto aperto ancora al #Penzo -