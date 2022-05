Udine | precipita un ultraleggero | un morto e un ferito grave

Leggi su 361magazine

(Di domenica 22 maggio 2022) . Ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente Un tragico incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 21 maggio, a Codroipo in provincia di. Un, modello Pioneer 300, intorno alle 9:30 è decollato dall’aviosuperficie privata «Al Casale», ma solo dopo un minuto si è schiantato nella boscaglia prendendo fuoco. #, dalle 9.45 due squadre di #vigilidelfuoco impegnate in una zona boschiva a Codroipo per la caduta e il successivo #incendio di un: soccorsa una delle due persone a bordo, nulla da fare per l’altra. In corso la messa in sicurezza dell’area #21maggio 12:45 pic.twitter.com/mpoYI56161 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 21, 2022 A bordo vi erano solo due persone, il pilota e un passeggero. Per il passeggero non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi ...