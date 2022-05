Salernitana Udinese 0-1 LIVE: Deulofeu gela l’Arechi (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Arechi, Salernitana e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Salernitana Udinese 0-1 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 6? GOL Udinese – I friulani sfondano a sinistra con Udogie, palla per Deulofeu che dal limite pesca l’angolino Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Salernitana Udinese 0-1: risultato e tabellino RETI: 6? Deulofeu Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 6? GOL– I friulani sfondano a sinistra con Udogie, palla perche dal limite pesca l’angolino Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-1: risultato e tabellino RETI: 6?(3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - Corriere : Salernitana-Udinese per la salvezza: granata in A con 3 punti Diretta 0-0 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Serie A, alle 21 le sfide-salvezza Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari - elibal11 : RT @lolone64266034: che sfiga la #Salernitana che all'ultima partita trova l'#Udinese e non il #sassuolo - GiusvaPulejo : @Giuly_Viola84 Gli scandali sono quelli che c’erano all’epoca di calciopoli e infatti sono stati sgamati, seppur in… -