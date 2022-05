Milan, Gazidis: “La vittoria più importante. Gruppo speciale” (Di domenica 22 maggio 2022) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha commentato la vittoria dello scudetto a Sky Sport. “Questa vittoria significa qualcosa in più rispetto a quelle passate, per come l’abbiamo ottenuto. Il Gruppo ha qualcosa di speciale, ha volontà, voglia spirito, unità. Questo Milan è nato in tanti momenti e con tante persone speciali, questo trofeo è arrivato grazie ad un lavoro di squadra. I tifosi ci hanno sempre sostenuti anche nei momenti difficili, sono felice e orgoglioso di loro. Dopo tanti anni questo club aveva bisogno di un momento come questo”. Poi su Paolo Maldini ha aggiunto: “Lui non è solo una bandiera rossonera, ma un dirigente serio che lavora duro per questo club. Per queste ragioni ho sempre creduto dall’inizio in lui. Adesso è ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ivan, amministratore delegato del, ha commentato ladello scudetto a Sky Sport. “Questasignifica qualcosa in più rispetto a quelle passate, per come l’abbiamo ottenuto. Ilha qualcosa di, ha volontà, voglia spirito, unità. Questoè nato in tanti momenti e con tante persone speciali, questo trofeo è arrivato grazie ad un lavoro di squadra. I tifosi ci hanno sempre sostenuti anche nei momenti difficili, sono felice e orgoglioso di loro. Dopo tanti anni questo club aveva bisogno di un momento come questo”. Poi su Paolo Maldini ha aggiunto: “Lui non è solo una bandiera rossonera, ma un dirigente serio che lavora duro per questo club. Per queste ragioni ho sempre creduto dall’inizio in lui. Adesso è ...

