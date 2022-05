Milan campione d’Italia: ha vinto la squadra più “scarsa” tra le favorite. Anche per questo lo scudetto è meritato (Di domenica 22 maggio 2022) Leao, Maignan, Theo Hernandez, Tonali: le stelle di questo Milan, gli eroi del 19° scudetto. Ma Anche Kalulu, Krunic, Messias, Saelemaekers, e persino Gabbia, Tatarusanu e Ballo–Tourè. Vincere il campionato con questa squadra è quasi un miracolo. Qualcuno lo ha addirittura paragonato all’incredibile titolo del Leicester in Premier League del 2016, confronto che non regge perché oggettivamente il divario con le rivali non era così ampio, e perché il Milan è sempre il Milan, di una sua vittoria non ci si può mai stupire fino in fondo. Ma certo di questa strana Serie A era probabilmente la squadra meno forte fra quelle accreditate per il titolo. Alla fine, possiamo dire che ha vinto la più “scarsa”. Ma non è un insulto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Leao, Maignan, Theo Hernandez, Tonali: le stelle di, gli eroi del 19°. MaKalulu, Krunic, Messias, Saelemaekers, e persino Gabbia, Tatarusanu e Ballo–Tourè. Vincere il campionato con questaè quasi un miracolo. Qualcuno lo ha addirittura paragonato all’incredibile titolo del Leicester in Premier League del 2016, confronto che non regge perché oggettivamente il divario con le rivali non era così ampio, e perché ilè sempre il, di una sua vittoria non ci si può mai stupire fino in fondo. Ma certo di questa strana Serie A era probabilmente lameno forte fra quelle accreditate per il titolo. Alla fine, possiamo dire che hala più “”. Ma non è un insulto ...

Advertising

AmarShoaib : Milan campione d'italia ???? #Scudetto - isLuke95 : IL MILAN E' CAMPIONE D'ITALIA PER LA 19A VOLTA NELLA SUA STORIAAAAAAAAAA - osshimenn : forza milan ! milan campione ! forza milan il milan olè.. forza milan ! vinci per noi ! forza milan la sud è con te ! ale..ale...ale..ale... - fleurdepee31 : Forza Milan Milan campione Forza Milan il Milan olè.. Forza Milan vinci per noi forza milan la sud è con te ale..ale...ale..ale ??? - ilMilanistaOfNY : C’è l’abbiamo fatta. Milan campione d’Italia! Grazie Pioli, forza Milan, Inter merda, e Çalhanoglu figlio di puttana! Ti amo Milan! ???? -