Massimo Giletti | “Chiedo scusa ad Alessandra Moretti”

(Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “ade alla sua famiglia se si sono sentiti offesi dalle mie parole. Parlavo di amore inteso come affetto sincero tra esseri umani e non di relazione o di altro tipo di sentimento vista la grande stima che nutro da sempre per lei come donna e come madre”. Il chiarimento arriva da, dopo la dura reazione diad alcune dichiarazioni contenute nell’intervista apparsa oggi al ‘Corriere della Sera’. L’europarlamentare del Pd aveva smentito “ogni affermazione riportata”, preannunciando querela e denunciando: “Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti ...

