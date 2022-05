Lotta scudetto Serie A, Milan o Inter? Il titolo si assegna negli ultimi 90? (Di domenica 22 maggio 2022) Avvincente, appassionante ed appesa ad un filo sottilissimo. Una città Intera attende il verdetto odierno delle due gare che si giocheranno oggi in simultanea. Da questo incredibile incrocio uscirà il prossimo campione d’Italia in una Lotta scudetto in Serie A che da anni non si decideva all’ultima giornata del massimo torneo calcistico nostrano. Milan o Inter? Chi riuscirà a prevalere in questa corsa serrata e spietata? Lotta scudetto Serie A: la sfida a distanza è infuocata Reggio Emilia e Milano. Non troppo lontane. Oggi vicinissime per mille motive. Il Mapei Stadium ed il Giuseppe Meazza saranno collegate da un filo rosso sottilissimo in questa ultima giornata di campionato: sono i due campi principali, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Avvincente, appassionante ed appesa ad un filo sottilissimo. Una cittàa attende il verdetto odierno delle due gare che si giocheranno oggi in simultanea. Da questo incredibile incrocio uscirà il prossimo campione d’Italia in unainA che da anni non si decideva all’ultima giornata del massimo torneo calcistico nostrano.? Chi riuscirà a prevalere in questa corsa serrata e spietata?A: la sfida a distanza è infuocata Reggio Emilia eo. Non troppo lontane. Oggi vicinissime per mille motive. Il Mapei Stadium ed il Giuseppe Meazza saranno collegate da un filo rosso sottilissimo in questa ultima giornata di campionato: sono i due campi principali, ...

Advertising

cmdotcom : Lotta scudetto, a Reggio il #Milan non vivrà un 5 maggio né diluvi di nessun tipo: è la storia a confermarlo… - tvdellosport : LA RUSSA: “IL MILAN VINCERÀ GRAZIE AL CORONAVIRUS”. SERAFINI: “VERGOGNATI, SEI ANCHE UN POLITICO” Ignazio La Russ… - SerieA : 5?? gol e 5?? assist: @TheoHernandez e il concetto di 'difensore' ?? Una lotta Scudetto per cuori forti! #SerieATIM… - MimmoMeNeFotto : Ma possibile che a Milano non ci sia un cazzo di locale che mette un cazzo di schermo fuori per una lotta scudetto… - mr_kubra : @JacomoJuventi Vabbè un po come gli Juventini che credevano di rientrare nella lotta scudetto quando non in realtà… -