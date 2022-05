Leonardo presenta la versione antincendio dello Spartan

Leggi su panorama

(Di domenica 22 maggio 2022) Nel settore dell'aviazione ci si chiedeva da tempo come mainon avesse pensato di poter ampliare ulteriormente le capacità di un velivolo già molto apprezzato dal mercato internazionale come il C-27Jdotandolo di un equipaggiamento per la lotta. Non soltanto per lo scenario nazionale – dove operano in prevalenza i Canadair CL-415, e gli elicotteri di vario tipo – ma soprattutto per mercati come Nord America e Australia, dove aziende specializzate trasformano in bombardieri d'acqua e ritardante vecchi aeroplani non più utilizzati per operazioni commerciali. Oraha annunciato la configurazione “Fire Fighter” dotata di un sistema installabile all'interno della fusoliera chiamato Maffs II (da Modular airborne fire fighting system) che consente al velivolo di poter dare un contributo ...