Isola dei Famosi: “Ritocchini estetici ai naufraghi”. L’indiscrezione (Di domenica 22 maggio 2022) I naufraghi all’Isola dei Famosi sono davvero privi di ogni comfort come sembra? In teoria sì, ma non secondo un medico chirurgo che nelle ultime ore sul suo profilo TikTok ha puntato il dito contro la produzione e soprattutto contro due naufraghe in particolare: secondo le indiscrezioni, in Honduras girerebbe un chirurgo estetico pronto per i “Ritocchini” ai vip. Isola dei Famosi, L’indiscrezione sui Ritocchini Ad accendere i riflettori su un argomento pungente come quello dei “Ritocchini” estetici è stata Dvora Ancona, un medico chirurgo che nel tempo è riuscita ad ottenere un grande seguito sui social, specialmente sul suo profilo TikTok sul quale può contare più di 20 mila follower. Proprio lì, infatti, ha esposto ... Leggi su dilei (Di domenica 22 maggio 2022) Iall’deisono davvero privi di ogni comfort come sembra? In teoria sì, ma non secondo un medico chirurgo che nelle ultime ore sul suo profilo TikTok ha puntato il dito contro la produzione e soprattutto contro due naufraghe in particolare: secondo le indiscrezioni, in Honduras girerebbe un chirurgo estetico pronto per i “” ai vip.deisuiAd accendere i riflettori su un argomento pungente come quello dei “è stata Dvora Ancona, un medico chirurgo che nel tempo è riuscita ad ottenere un grande seguito sui social, specialmente sul suo profilo TikTok sul quale può contare più di 20 mila follower. Proprio lì, infatti, ha esposto ...

