Ibra: 'Ultima partita? Se riesco a stare bene no, forse mi devo operare. Raiola mi disse: 'Solo tu puoi salvare il Milan', nessuno credeva in questa squdara' (Di domenica 22 maggio 2022) Intevistato da Dazn al termine della sfida scudetto vinta contro il Sassuolo, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro aprendo all'ipotesi... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Intevistato da Dazn al termine della sfida scudetto vinta contro il Sassuolo, Zlatanhimovic ha parlato del suo futuro aprendo all'ipotesi...

Advertising

maldiniforever3 : RT @cmdotcom: #Ibra: 'Ultima partita? Se riesco a stare bene no, forse mi devo operare. #Raiola mi disse: 'Solo tu puoi salvare il #Milan',… - m_fabiosixthree : RT @GennaroSpinaa: Ibra: 'Ultima volta che il Milan ha vinto io c'ero. Due anni e mezzo fa avevo fatto una promessa, l'ho mantenuta vincend… - cmdotcom : #Ibra: 'Ultima partita? Se riesco a stare bene no, forse mi devo operare. #Raiola mi disse: 'Solo tu puoi salvare i… - MilanNewsit : Ibra a DAZN: 'Questo scudetto è la mia soddisfazione più grande. Se starò bene questa non è stata la mia ultima par… - LuigiLiccardo6 : RT @sportmediaset: Ibra: 'Dedicato a Raiola. Mia ultima partita? Dipende da come sto' #Milan #Ibrahimovic #SportMediaset #scudetto https:/… -