Fedez e J-Ax hanno fatto pace: insieme per un nuovo progetto (Di domenica 22 maggio 2022) A distanza di quattro anni dalla rottura, Fedez e J-Ax hanno fatto pace. Una notizia che arriva dopo giorni in cui i due cantanti hanno dimostrato un certo riavvicinamento social, ma che ha comunque colto di sorpresa i tantissimi fan. In ballo, purtroppo, non c'è una nuova «canzone estiva», ma un progetto molto importante. Fedez e J-Ax hanno fatto pace Con una serie di Instagram Stories del tutto inaspettate, Fedez e J-Ax hanno annunciato di aver fatto pace. I due non comparivano insieme da quattro anni, dopo il concerto di addio di San Siro che hanno dedicato ai fan. Da quel momento in poi, sia il marito di Chiara ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 22 maggio 2022) A distanza di quattro anni dalla rottura,e J-Ax. Una notizia che arriva dopo giorni in cui i due cantantidimostrato un certo riavvicinamento social, ma che ha comunque colto di sorpresa i tantissimi fan. In ballo, purtroppo, non c'è una nuova «canzone estiva», ma unmolto importante.e J-AxCon una serie di Instagram Stories del tutto inaspettate,e J-Axannunciato di aver. I due non comparivanoda quattro anni, dopo il concerto di addio di San Siro chededicato ai fan. Da quel momento in poi, sia il marito di Chiara ...

Advertising

Corriere : Fedez spiega al figlio che i colori non hanno genere: «Il rosa non è da femmina» - RadioItalia : 'Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano'... e noi non possiamo che esserne felici ??… - Ary1797 : RT @RadioItalia: 'Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano'... e noi non possiamo che esserne felici ?? @jaxoffici… - herefordybala : RT @_lasilviaaa: Se J-Ax e Fedez hanno fatto pace non vedo perché Paulo Dybala non possa tornare alla Juve prima o poi. - cecilia75603600 : RT @_lasilviaaa: Se J-Ax e Fedez hanno fatto pace non vedo perché Paulo Dybala non possa tornare alla Juve prima o poi. -