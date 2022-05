Diretta Inter-Samp 3-0: doppietta di Correa dopo la rete di Perisic, assedio dei nerazzurri (Di domenica 22 maggio 2022) Segui Inter-Sampdoria in Diretta57' - doppietta di Correa. assedio Inter 55' - Gol di Carlos Joaquín Correa, che porta i nerazurri sul... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 22 maggio 2022) Seguidoria in57' -di55' - Gol di Carlos Joaquín, che porta i nerazurri sul...

Advertising

Inter : Vigilia dell'ultima giornata di campionato #InterSampdoria: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di S… - Inter : ?? | COUNTDOWN ?? #InterFans manca pochissimo al match ?? #InterSampdoria è in diretta su @DAZN_IT ??… - Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per #InterSampdoria ?? Siamo in diretta ?? Dallo studio @FSIANI87 e Marco #Andreolli ?? Dal… - vivoperlinter : 54' - Correaaaaa! Azione di prima tra Perisic, Calhanoglu e Correa che trafigge Audero per la seconda volta… - MarcoVBava : @thefear31223085 Non me ne frega niente, perché non né dell'Inter né del Milan. Poi per parlare di Premier devi seg… -