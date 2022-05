Bonus 200 euro a luglio ma non per tutti i dipendenti: ecco chi rimarrà escluso (Di domenica 22 maggio 2022) Per ottenerlo serve aver beneficiato in uno dei mesi da marzo ad aprile 2022 della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio. Ma non mancano le difficoltà Leggi su ilsole24ore (Di domenica 22 maggio 2022) Per ottenerlo serve aver beneficiato in uno dei mesi da marzo ad aprile 2022 della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio. Ma non mancano le difficoltà

Advertising

capuanogio : Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il r… - NicolaPorro : ?? L’adorazione dei giornalisti per sua Santità Draghi che scende al Sud, l’inutile bonus 200 euro e 1 miliardo in v… - fisco24_info : Bonus 200 euro a luglio ma non per tutti i dipendenti: ecco chi rimarrà escluso: Per ottenerlo serve aver beneficia… - Alemilanista86 : RT @capuanogio: Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il rinnovo d… - cheaterbag : RT wireditalia 'La platea dei beneficiari è stata ampliata. Alcune categorie riceveranno il bonus direttamente nell… -