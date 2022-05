Auto e camion in fiamme nella notte in un parcheggio a Montefelcino, si sospetta il dolo (Di domenica 22 maggio 2022) Montefelcino - Un Autocarro e un'Automobile a fuoco in piena notte. Sono in corso le indagini per accertare se si è trattato di un incendio provocato da un cortocircuito o se l'origine è dolosa. Il ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 22 maggio 2022)- Uncarro e un'mobile a fuoco in piena. Sono in corso le indagini per accertare se si è trattato di un incendio provocato da un cortocircuito o se l'origine èsa. Il ...

