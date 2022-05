Zhang trema | l’Inter rischia di essere venduta per un motivo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 21 maggio 2022) Una notizia potrebbe stravolgere i vertici dela poche ore da uno scontro al vertice a distanza che potrebbe valere tanto non solo in termini calcistici, ma anche economici. Secondo il Wall Street Journal, infatti, nei prossimi mesi Stevensarà costretto a vendere i nerazzurri. StevenInterIlè legato al PCC, ovvero al Partito Comunista Cinese, il quale vieta agli alti funzionari di possedere proprietà all’estero o partecipazioni in entità estere, direttamente o tramite coniugi e figli. Una situazione non di poco conto per la società nerazzurra.