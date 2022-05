Ucraina: Coldiretti, prezzo grano -9% dopo impegno Onu, si specula su fame (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il prezzo del grano è sceso del 9% negli ultimi tre giorni dopo l'impegno dell'Onu per garantire le spedizioni di quello bloccato in Ucraina, la possibilità che l'India consenta il rispetto dei contratti di vendita già stipulati nonostante il bando all'export e l'aumento dei raccolti in Russia del 2,6% per raggiungere 84,7 milioni di tonnellate delle quali circa la metà destinate all'esportazioni (39 milioni di tonnellate). E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti alla chiusura settimanale della borsa merci future di Chicago che rappresenta il punto di riferimento mondiale del commercio delle materie prime agricole dove il grano è sceso a 11,68 dollari per bushel e in calo del 4% nei tre giorni sono anche le quotazioni del mais ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Ildelè sceso del 9% negli ultimi tre giornil'dell'Onu per garantire le spedizioni di quello bloccato in, la possibilità che l'India consenta il rispetto dei contratti di vendita già stipulati nonostante il bando all'export e l'aumento dei raccolti in Russia del 2,6% per raggiungere 84,7 milioni di tonnellate delle quali circa la metà destinate all'esportazioni (39 milioni di tonnellate). E' quanto emerge dall'analisi dellaalla chiusura settimanale della borsa merci future di Chicago che rappresenta il punto di riferimento mondiale del commercio delle materie prime agricole dove ilè sceso a 11,68 dollari per bushel e in calo del 4% nei tre giorni sono anche le quotazioni del mais ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Coldiretti, prezzo grano -9% dopo impegno Onu, si specula su fame - - Frankf1842 : RT @ultimenotizie: Crollano i raccolti di #grano in #Ucraina per un quantitativo stimato di 19,4 MLN di tonnellate, circa il 40% in meno ri… - StefDiPace : RT @ultimenotizie: Crollano i raccolti di #grano in #Ucraina per un quantitativo stimato di 19,4 MLN di tonnellate, circa il 40% in meno ri… - Clarembaldo : RT @ultimenotizie: Crollano i raccolti di #grano in #Ucraina per un quantitativo stimato di 19,4 MLN di tonnellate, circa il 40% in meno ri… - 4maipiu4 : RT @ultimenotizie: Crollano i raccolti di #grano in #Ucraina per un quantitativo stimato di 19,4 MLN di tonnellate, circa il 40% in meno ri… -