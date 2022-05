“Trattativa impossibile”. Il prof. Parsi è pessimista sulla pace tra Russia e Ucraina (Di sabato 21 maggio 2022) Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è tra gli ospiti dell'edizione del 21 maggio de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani. Nel programma si fa presente che Volodymyr Zelensky non è pronto a mollare neanche un centimetro di territorio per arrivare ad una pace con la Russia, il professor Parsi dice la sua: “Se i termini della Trattativa sono quelli di una cessione di parte di territorio ucraino alla Russia penso che sia impossibile. Qualunque Costituzione impedisce di cedere pezzi di territorio. L'unica possibilità che si può delineare è la ritirata delle truppe russe da tutti i territori attraverso la garanzia di autonomia per le ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Vittorio Emanueleessore di Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è tra gli ospiti dell'edizione del 21 maggio de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani. Nel programma si fa presente che Volodymyr Zelensky non è pronto a mollare neanche un centimetro di territorio per arrivare ad unacon la, ilessordice la sua: “Se i termini dellasono quelli di una cessione di parte di territorio ucraino allapenso che sia. Qualunque Costituzione impedisce di cedere pezzi di territorio. L'unica possibilità che si può delineare è la ritirata delle truppe russe da tutti i territori attraverso la garanzia di autonomia per le ...

