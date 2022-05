Setti | «Grandissima stagione | vogliamo tenere Simeone»

(Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole del presidente del Verona Maurizio, presidente del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio.– «Sicuramente è stata unabellissima, ci siamo consacrati per la terza volta nella parte sinistra della classifica. La difficoltà di fine campionato è giocare una partita così con poche energie ma cercheremo di fare il massimo». ALLENATORE – «Con D’Amico sto lasciando un figlio, con Tudor è un discorso diverso: prenderemo una decisione la prossimamana. Sono fiducioso ma devo aspettare la sua risposta» MERCATO – «Il mercato deve ancora iniziare e ha le sue dinamiche, dovremo capire cosa vuole farema noi ce lo terremmo volentieri. L’idea è quella di riscattarlo dal Cagliari e valuteremo come fare». L'articolo proviene ...

