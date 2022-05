Sconti giochi PC | si parte da soli 5€ per Battle Field

(Di sabato 21 maggio 2022)PC Windows fino all’83% che portano la maggiordei titoli di seguito, di Electronic Arts, ad un prezzo cheda5€ perin diverse versioni e Plants Vs Zombie ma non solo. Altri costano solo 10€ per cui è il momento di fare spese e godersi mesi di sessioni di gioco e con l’arrivo dell’estate direi che è anche il periodo giusto visto che avremo più tempo a disposizione. Glisono disponibili per un tempo limitato e termineranno tra 3 giorni dalla pubblicazione di questo articolo di offerte. Borderlands 3 gratis fino al 26 maggioPC Electronic Arts Acquista su Amazon Ottiene un risparmio di ben 25€ MASS EFFECT: ANDROMEDA in versione Standard Codice ...

Advertising

Nel girone C ierano già fatti con le quattro qualificazioni ai playoff assegnate nel fine ...tra le prime due del girone ad Appiano Gentile dove la capolista Indipendente non ha fattoe ...Si tratta di un portatile dotato di ottime caratteristiche in grado di far girare ipiù ... Cogliete l'occasione per iscrivervi ai nostri canali Telegram dove quotidianamente pubblichiamo, ...In giornata odierna, Unieuro dà il via ai Dyson Technology Days che fino al 25 maggio 2022 permetteranno di godere di tanti sconti.Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli aggiornando la situazione legata al mercato del Napoli ...