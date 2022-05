Salernitana-Udinese | la rivelazione preoccupa i tifosi | annuncio in conferenza

Leggi su serieanews

(Di sabato 21 maggio 2022) Sale l’attesa per, gara che vale un’intera stagione per i campani. L’in, però, fare iè tra le gare più attese dell’ultimo turno di Serie A 2021/2022. La trentottesima giornata di campionato mette in palio punti importantissimi per diverse squadre, ancora in lotta per raggiungere gli obiettivi prefissati ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.