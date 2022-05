Salernitana | Camolese | “Nicola un grandissimo | ma…”

(Di sabato 21 maggio 2022): Giancarloha parlato ai microfoni di TmW radio e si è espresso sullae non solo. LE SUE PAROLE “Non so se c’è un aggettivo solo per descrivere cosa stanno facendo. C’è da fare sicuramente i complimenti all’allenatore, Davide, che per primo ci ha creduto quando nessuno avrebbe puntato sulla salvezza. Anche la nuova presidenza ha portato tanto entusiasmo, adesso però c’è da fare l’ultimo passo, che anche qui sarà accompagnato da un tifo straripante.ha già fatto un’impresa del genere, ma quella con lacredo possa essere un’impresa ancora più grande”. Le parole dimetto davvero sotto la grande lente d’ingrandimento il lavoro del mister della. Che ...

Advertising

TUTTO mercato WEB

... Federico Mastria - Commento Tecnico: GiancarloAtalanta e Venezia si affrontano per la ... Dopo i successi contro Perugia e, il Genoa potrebbe vincere tre partite di fila, in Coppa ...... Federico Mastria - Commento Tecnico: GiancarloAtalanta e Venezia si affrontano per la ... Dopo i successi contro Perugia e, il Genoa potrebbe vincere tre partite di fila, in Coppa ... TMW RADIO - Camolese: “Nicola, salvezza a Salerno sarebbe impresa più grande di quella di Crotone” “I dettagli fanno la differenza”. Giancarlo Camolese è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “L’incertezza ci piace, soprattutto da spettatori non direttamente coinvolti. Il campionato è ...