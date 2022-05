Roma | finale Conference | in 37mila per l’evento all’Olimpico

Advertising

angelomangiante : Missione compiuta. Roma in Europa League dopo lo 0-3 a Torino. Ora testa solo alla finale di Conference League. D… - KumbullaMarash : Vittoria fondamentale per il nostro obiettivo e per il morale! Campionato finito, ora pensiamo solo a preparare ben… - GuidoDeMartini : ?? DJOKOVIC, IL RE È TORNATO. VINCE E VOLA IN FINALE A ROMA ?? ?? Alla faccia di tutti quelli che lo hanno insultato e… - daniS0795 : RT @KumbullaMarash: Vittoria fondamentale per il nostro obiettivo e per il morale! Campionato finito, ora pensiamo solo a preparare bene la… - FIGCfemminile : ??? Il centrocampista della @spalferrara Marco ?????????????? e le giovanissime calciatrici biancazzurre vi danno appuntame… -

- Feyenoord: anteprima L'emozione per laIl cammino dellaverso ladi Conference League Sono orgoglioso perché è sempre stato uno dei miei obiettivi principali: arrivare in ..."Spero di giocare la migliore partita della mia vita", ha raccontato il capocannoniere di UEFA Europa Conference League, Cyriel Dessers, in vista dellatra il suo Feyenoord e laa Tirana. Contenuti top media Cyriel Dessers: 'If we just do our thing e play our best, everything is possible' UEFA via Getty Images Corpo articolo Acquistato in ...Un minimo di scetticismo c'era, soprattutto post Dzeko, ma Tammy Abraham ha risposto presente. Dopo un inizio non semplicissimo, l'attaccante inglese ha ingranato diventando una certezza per i fantall ...Nella giornata di vigilia del Roland Garros 2022, si parla quasi più di quanto accadrà al prossimo torneo dello Slam in programma, ovvero Wimbledon (27 giugno – 10 luglio). La discussione è stata acce ...