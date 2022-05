Riforma reclutamento, la Lega pronta alle modifiche in Parlamento. Pittoni: “Dare priorità ai percorsi di abilitazione all’insegnamento” (Di sabato 21 maggio 2022) "Nella fase transitoria del nuovo meccanismo di reclutamento dei docenti, va invertito l'ordine dei fattori indicato dal decreto legge 36. Prioritario non sia il concorso, ma la disponibilità di percorsi formativi abilitanti all'insegnamento senza numero chiuso e senza dover prima superare l'ennesima selezione, e l'accesso diretto ai corsi di specializzazione sul sostegno con tre annualità di esperienza specifica (attualmente oltre un docente di sostegno su tre non è specializzato)". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 21 maggio 2022) "Nella fase transitoria del nuovo meccanismo didei docenti, va invertito l'ordine dei fattori indicato dal decreto legge 36. Prioritario non sia il concorso, ma la disponibilità diformativi abilitanti all'insegnamento senza numero chiuso e senza dover prima superare l'ennesima selezione, e l'accesso diretto ai corsi di specializzazione sul sostegno con tre annualità di esperienza specifica (attualmente oltre un docente di sostegno su tre non è specializzato)". L'articolo .

