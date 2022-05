Pregiudizi e vanità | ecco perché sul vaiolo delle scimmie non impariamo nulla

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022) Si dice che un medico cura, due fanno casino, tre ammazzano il paziente. Il, nuovo virus del terrore collettivo, finora ha contagiato tre persone in Italia, ma già tutti i virologi in agenda di Rai, Mediaset, La7 e Sky hanno detto la loro, pronosticando, se non auspicando, migliaia di casi prossimi venturi nel tempo di un batter di ciglia. Plausibilmente, solo uno di essi, il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, ha visto i malati, e questo dà loro speranza, ma in mille hanno già stilato diagnosi, terapia e finanche convalescenza. Siamo già alla pandemia, per ora solo di vaniloqui di camici bianchi. Si apprezza al momento la laconicità del ministro della Salute, Roberto Speranza, forseimbavagliato dalla mascherina che ormai è il solo a indossare, ...