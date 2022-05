Meteo weekend | seria ondata di caldo africano | con picchi over 34-35°C

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 21 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo il contenuto ridimensionamento delle temperature avvenuto a metà settimana l’anticiclonetorna ad imporsi già nel corso di venerdì alle latitudini centro-meridionali del Continente e durante illo farà con sempre maggior insistenza. Determinerà, oltre a condizioni di tempo stabile sull’Italia e in prevalenza soleggiato, anche un aumento delle temperature piuttosto incisivo, dando il via alla prima veradiestivo sulle nostre regioni, tanto che tra sabato e domenica si raggiungerannoanche diSABATO 21 MAGGIO. Giornata stabile e inizialmente soleggiata, pur con qualche innocuo annuvolamento medio-basso sulla Liguria centro-orientale e sull’alta Toscana. In giornata ...