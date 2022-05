Le Iene, Belen Rodriguez verso l’addio: ecco chi sarà la sua sostituta (Di sabato 21 maggio 2022) La venticinquesima edizione de Le Iene si avvicina alla conclusione, la quale è fissata alla prima settimana di giugno. Conduttori e inviati si fermeranno per la pausa estiva per poi ritornare nel mese di ottobre, dove però ci saranno diversi cambiamenti. Se i servizi vedranno gli stessi protagonisti della stagione che sta volgendo al termine, la conduzione cambierà sicuramente un componente. Belen Rodriguez, non a caso, è sempre più lontana dal programma. Isola dei Famosi, Mercedesz si avvicina a Luca: la reazione di Edoardo Il fratello di Guendalina ha reagito male all'avvicinamento della Henger al nuovo arrivato, un aitante modello Le Iene: Belen Rodriguez ai saluti La nuova ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 maggio 2022) La venticinquesima edizione de Lesi avvicina alla conclusione, la quale è fissata alla prima settimana di giugno. Conduttori e inviati si fermeranno per la pausa estiva per poi ritornare nel mese di ottobre, dove però ci saranno diversi cambiamenti. Se i servizi vedranno gli stessi protagonisti della stagione che sta volgendo al termine, la conduzione cambierà sicuramente un componente., non a caso, è sempre più lontana dal programma. Isola dei Famosi, Mercedesz si avvicina a Luca: la reazione di Edoardo Il fratello di Guendalina ha reagito male all'avvicinamento della Henger al nuovo arrivato, un aitante modello Leai saluti La nuova ...

