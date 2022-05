L' arcivescovo di Kiev | ' In termini umanitari in Ucraina il peggio deve ancora arrivare'

(Di sabato 21 maggio 2022) Guerra in, morti, distruzioni e anche fame e disperazione. "Probabilmente, la sfidaa sta appena iniziando a mostrare le sue dimensioni reali. I tempiri, in, ...

Advertising

jadarf1 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Rosabianca123 : RT @lanf64: L'Arcivescovo maggiore di #Kiev: 'Chi ordina all'esercito di uccidere e stuprare è assassino e stupratore' Cosa ne pesi #Putin… - giorgiovascotto : RT @lanf64: L'Arcivescovo maggiore di #Kiev: 'Chi ordina all'esercito di uccidere e stuprare è assassino e stupratore' Cosa ne pesi #Putin… - smilypapiking : RT @lanf64: L'Arcivescovo maggiore di #Kiev: 'Chi ordina all'esercito di uccidere e stuprare è assassino e stupratore' Cosa ne pesi #Putin… -

Globalist.it

...Lindner si è opposto all'emissione di ulteriore debito comune da parte dell'Ue per aiutare. La ... Così l'maggiore della Chiesa greco - Cattolica ucraina, Svjatoslav Shevchuk,all'...Venerdì 20 maggio, l'è arrivato a, dove ha incontrato autorità civili e religiose. È anche prevista la visita delle località vicine fortemente colpite dalla guerra, come Bucha, Irpin ... Ucraina, l’arcivescovo di Kiev: “Gli stupri vengono usati come armi da guerra” Gli uomini ricevono l’ordine di fare questo“. Questa la sconcertante denuncia avanzata da Svjatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica di Kiev. Il rappresentante ...All'incontro "Ucraina: una pace da costruire" organizzato a Milano da Fondazione Ambrosianeum, Istituto Auxologico e Università Cattolica di Milano, è risuonata la testimonianza dell'arcivescovo maggi ...