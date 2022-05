Johnny Depp: le spese folli dell'attore rivelate dall'ex manager (Di sabato 21 maggio 2022) Le spese stravaganti di Johnny Depp, tra vino molto costoso, guardie del corpo, staff e dottori per curare la sua dipendenza da oppiacei , sono state rivelate dal suo ex manager finanziario. L'ex manager finanziario di Johnny Depp, Joel Mandel, ha dettagliato le spese folli dell'attore hollywoodiano durante la sua deposizione video, che è stata mostrata ai giurati questo giovedì, durante la quale ha descritto la star come "progressivamente sempre più irresponsabile" nel corso dei 17 anni in cui ha lavorato con lui. Mandel ha detto che Depp ha guadagnato più di 600 milioni di dollari in quel periodo di tempo, tra il 1999 e il 2016. Dal 2010 in poi, anno in ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 maggio 2022) Lestravaganti di, tra vino molto costoso, guardie del corpo, staff e dottori per curare la sua dipendenza da oppiacei , sono statedal suo exfinanziario. L'exfinanziario di, Joel Mandel, ha dettagliato lehollywoodiano durante la sua deposizione video, che è stata mostrata ai giurati questo giovedì, durante la quale ha descritto la star come "progressivamente sempre più irresponsabile" nel corso dei 17 anni in cui ha lavorato con lui. Mandel ha detto cheha guadagnato più di 600 milioni di dollari in quel periodo di tempo, tra il 1999 e il 2016. Dal 2010 in poi, anno in ...

