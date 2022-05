Isola dei Famosi, chirurgo estetico non ha dubbi: “In Honduras due naufraghe fanno il botulino” (Di sabato 21 maggio 2022) Dvora Ancona, medico estetico presente spesso in televisione, su Instagram ha fatto delle insinuazioni piuttosto pesanti su alcune naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022, nella fattispecie Lory Del Santo e Carmen Di Pietro, che secondo la chirurga si sarebbero sottoposte ad alcuni trattamenti a base di botulino per riempire i loro volti. Il tutto negli ultimi giorni e direttemente in Honduras, dove stando al regolamento neanche ci si potrebbero tingere i capelli, figurarsi sottoporsi a dei filler. E invece Dvora Ancona ha confermato i sospetti dei telespettatori più maligni. “Qualcuno è stato appena riempito come un maialino” ha scritto la dottoressa mostrando le foto di Lory Del Santo e Carmen Di Pietro. “Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici. In ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 maggio 2022) Dvora Ancona, medicopresente spesso in televisione, su Instagram ha fatto delle insinuazioni piuttosto pesanti su alcunedell’dei2022, nella fattispecie Lory Del Santo e Carmen Di Pietro, che secondo la chirurga si sarebbero sottoposte ad alcuni trattamenti a base diper riempire i loro volti. Il tutto negli ultimi giorni e direttemente in, dove stando al regolamento neanche ci si potrebbero tingere i capelli, figurarsi sottoporsi a dei filler. E invece Dvora Ancona ha confermato i sospetti dei telespettatori più maligni. “Qualcuno è stato appena riempito come un maialino” ha scritto la dottoressa mostrando le foto di Lory Del Santo e Carmen Di Pietro. “Abbiamo capito che all’vanno anche i medici estetici. In ...

