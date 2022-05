Il metodo Draghi nelle nomine: rimuovere tutti gli uomini riconducibili a D’Alema (Di sabato 21 maggio 2022) L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Rodolfo Errore. Il prossimo, già da tempo in cima alla lista, sarà Domenico Arcuri. Insomma c’è della scientificità, in questo apparente accanimento. R... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Rodolfo Errore. Il prossimo, già da tempo in cima alla lista, sarà Domenico Arcuri. Insomma c’è della scientificità, in questo apparente accanimento. R... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

anna05081956 : @martaottaviani Marta penso che a Bruxelles lo sappiano benissimo. Tuttavia e’ un partner Nato e occorre farci i co… - GianluciaT : @Adnkronos Ha 'vinto', per disgrazie causate al popolo italiano, il metodo Speranza, messo lì da Mattarella, appoggiato da Conte e Draghi! - loziovale : @michele_bulgini @the_highsparrow Nel merito, Draghi ha mille volte ragione. In questo frangente, anche nel metodo.… - FrancCarr : @PiazzapulitaLA7 Ma perché avete in studio di nuovo questa? Draghi ha detto poco e nulla? Metodo poco democratico? - giacomomonnanni : L'Italia si merita uno statista come Mario #Draghi a @Palazzo_Chigi. Chi lavoro con lui ha certo merito ma anche un… -