Firenze | ragazza presa a schiaffi e derubata in pieno centro

(Di sabato 21 maggio 2022) Una pattuglia dei carabinieri (Archivio)e rapinata in. Protagonista della disavventura una 23ennedi due cellulari che aveva in borsa mentre si trovava per ...

Advertising

corrierefirenze : La ragazza è stata colpita, apparentemente senza motivo, da tre persone che poi sono fuggite - fvckgiogio : CHI È LA RAGAZZA CHE HA FATTO LA FOTO DI GRUPPO CON TANANAI A FIRENZE? #tananai #Firenze #tuscanyhall - corrierefirenze : La ragazza li ha inseguiti e ritrovati in un bar dove uno dei due l’ha afferrata per un braccio procurandole poi la… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il misterioso caso di Evi Anna Rauter, ragazza altoatesina scomparsa il 3 settembre del 1990 da Firenze. Dopo trentadue anni è… - Frankf1842 : RT @fanpage: Il misterioso caso di Evi Anna Rauter, ragazza altoatesina scomparsa il 3 settembre del 1990 da Firenze. Dopo trentadue anni è… -

La conclusione di una settimana perfetta per lanata ache a Rabat ha battuto, tra le altre, la n. 10 al mondo Garbine Muguruza e la connazionale Lucia Bronzetti . Tra best ranking e ......del Nucleo Radiomobile è intervenuto in Borgo Pinti a seguito di richiesta da parte di una... Indagini in corso a cura della Stazione CarabinieriUffizi. Copyright © Valdelsa.netFirenze è pronta a scendere in campo ... «Siamo un gruppo unito e insieme affrontiamo questa partita: forza ragazzi, c’è l’ultima fatica per raggiungere l’Europa. Siamo ad un passo ...Alle ore 05.50 circa odierne, un equipaggio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile è intervenuto in Borgo Pinti a seguito di richiesta da parte di una ragazza 23enne che nella ... a cura della ...