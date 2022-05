Fedez insegna a Leone che “il rosa non è un colore da femmine”. La reazione del piccolo (Di sabato 21 maggio 2022) Il modo che Fedez ha di insegnare al piccolo Leone cose di grande importanza con semplicità e spontaneità è un bell’esempio per chi lo segue. Le disuguaglianze di genere, per esempio, tema caro al rapper: tutto ha a che fare con una conversazione tra Leone e il papà nella quale il piccolo definisce il rosa “un colore da femmine” (quanti adulti lo pensano? Tanti eh?). Leone fa vedere al papà un gioco rosso e blu che al momento “è passato” alla sorellina Vittoria e storce un po’ il naso perché, dice, “non sono colori da femmine“. “Non esistono colori da femmine”, ribatte il rapper. “Sì, il rosa…”, Leone. “Non è vero, a me piace il rosa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Il modo cheha dire alcose di grande importanza con semplicità e spontaneità è un bell’esempio per chi lo segue. Le disuguaglianze di genere, per esempio, tema caro al rapper: tutto ha a che fare con una conversazione trae il papà nella quale ildefinisce il“unda” (quanti adulti lo pensano? Tanti eh?).fa vedere al papà un gioco rosso e blu che al momento “è passato” alla sorellina Vittoria e storce un po’ il naso perché, dice, “non sono colori da“. “Non esistono colori da”, ribatte il rapper. “Sì, il…”,. “Non è vero, a me piace ile ...

