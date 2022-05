Cusano Mutri, domani il primo memoria in ricordo di Carmelina Frongillo (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodomani 22 maggio presso il Palazzetto dello sport di Cusano Mutri andrà in scena il primo memorial sport in ricordo di Carmelina Frongillo. Un evento che durerà dalla prima mattinata fino a mezzogiorno e si dividerà tra una mini partita di calcio a cui prenderanno parte i ragazzi della scuola calcio Valle Titernina Atletico Mutria diretti dal mister Gerardo Russo e proseguirà con esercitazioni artistiche, dimostrazioni sportive e momenti di condivisione. Il memorial è stato promosso dalla consigliera provinciale USacli Benevento Immacolata Petrillo ed è patrocinata dallo stesso in collaborazione con associazioni sportive locali e non. Alla manifestazione sportiva parteciperanno: l’USacli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto22 maggio presso il Palazzetto dello sport diandrà in scena ill sport indi. Un evento che durerà dalla prima mattinata fino a mezzogiorno e si dividerà tra una mini partita di calcio a cui prenderanno parte i ragazzi della scuola calcio Valle Titernina Atleticoa diretti dal mister Gerardo Russo e proseguirà con esercitazioni artistiche, dimostrazioni sportive e momenti di condivisione. Ill è stato promosso dalla consigliera provinciale USacli Benevento Immacolata Petrillo ed è patrocinata dallo stesso in collaborazione con associazioni sportive locali e non. Alla manifestazione sportiva parteciperanno: l’USacli ...

