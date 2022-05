Cagliari | molotov contro il Comando dell’Esercito | reazione contro le esercitazioni Nato?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag – Nella notte di venerdì, è stata lanciata una bombala sede del. L’ingresso dell’edificio è stato anche vandalizzato con della vernice rossa. Un raid di una ventina di persone a capo coperto che hanno “assaltato” la caserma dei militari. Unaper colpire i militari L’obbiettivo era l’edificio in via Torino che ospita la sede delMilitare. La bottiglia incendiaria ne ha annerito le pareti e la vernice imbratto l’ingresso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento porto e la polizia con gli specialisti della scientifica per occuparsi dei rilievi. Non si è registrato nessun ferito, ma sicuramente questa azione ha alzato ...