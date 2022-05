Bronzetti-Ostapenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Lucia Bronzetti affronterà Jelena Ostapenko al primo turno del Roland Garros 2022. Semifinalista a Rabat, Bronzetti proverà a ripetersi sui campi di Parigi, dove però la dea bendata non le ha sorriso. All’esordio troverà infatti la campionessa del 2017 Ostapenko, che sicuramente non è a quei livelli ma resta una tennista molto ostica. Gli ultimi risultati della lettone, reduce da cinque sconfitte consecutive, lasciano ben sperare ma Lucia scenderà in campo da sfavorita. Tra le due non ci sono precedenti. IL TABELLONE IL MONTEPREMI CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida andrà in scena lunedì 23 maggio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva dell’evento di riferimento tra l’italiano e l’ellenico sarà ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Luciaaffronterà Jelenaal primo turno del. Semifinalista a Rabat,proverà a ripetersi sui campi di Parigi, dove però la dea bennon le ha sorriso. All’esordio troverà infatti la campionessa del 2017, che sicuramente non è a quei livelli ma resta una tennista molto ostica. Gli ultimi risultati della lettone, reduce da cinque sconfitte consecutive, lasciano ben sperare ma Lucia scenderà in campo da sfavorita. Tra le due non ci sono precedenti. IL TABELLONE IL MONTEPREMI CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida andrà in scena lunedì 23 maggio, conancora da definire. Latelevisiva dell’evento di riferimento tra l’italiano e l’ellenico sarà ...

