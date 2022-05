Arezzo | 22enne aggredita nella notte | indagini Polizia

(Di sabato 21 maggio 2022), 21 mag. (Adnkronos) - Momenti di paura questaper un ragazzaad. Erano le 3.30 quando una, all'uscita del suo turno di lavoro in un ristorante in via Setteponti, nei pressi di UciCinema, è statada tre persone. La giovane ha riportato ferite al volto ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Donato. Sul posto è intervenuta l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa. Sulla vicenda indaga ladi Stato che ha eseguito i primi rilievi sul luogo dell'aggressione.

