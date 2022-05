A Ragusa una Via intitolata al Dr. Filippo Schininà (Di sabato 21 maggio 2022) Ragusa – Alla presenza del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore Eugenia Spata e del presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, è stata intitolata stamane una via della ridente frazione rivierasca di Marina di Ragusa, al Dr. Filippo Schininà. Uomo di cultura, coltivava la passione per la storia della sua Ragusa, ed era sempre disponibile a fornire, a chiunque ne facesse richiesta, aiuti, consigli e informazioni per la stesura di libri storici sulla città. Di lui rimangono numerose poesie in vernacolo Ragusano nelle quali traspariva l’amore per la sua città e i suoi concittadini. Filippo Schininà di Sant’Elia, nasce a Ragusa il 16.12.1929 dal matrimonio tra Paolo Schininà di Sant’Elia e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 21 maggio 2022)– Alla presenza del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore Eugenia Spata e del presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, è statastamane una via della ridente frazione rivierasca di Marina di, al Dr.. Uomo di cultura, coltivava la passione per la storia della sua, ed era sempre disponibile a fornire, a chiunque ne facesse richiesta, aiuti, consigli e informazioni per la stesura di libri storici sulla città. Di lui rimangono numerose poesie in vernacolono nelle quali traspariva l’amore per la sua città e i suoi concittadini.di Sant’Elia, nasce ail 16.12.1929 dal matrimonio tra Paolodi Sant’Elia e ...

siracusa2000 : Ragusa. Una via intitolata al dott. Filippo Schininà, traghettò l’Inam verso la USL 23 - QdSit : Tragedia questo pomeriggio a Ragusa. Secondo quanto ricostruito da alcuni passanti una persona sui 50 anni si sareb… - radiortm : Una via di Ragusa intitolata al Dr. Filippo Schininà - - CorriereRagusa : Intitolata una via al Dott. Filippo Schininà a Marina di Ragusa - Ragusa - Corriere di Ragusa - atuttovolume : ??Domenica 12 giugno ore 19,45 - Chiesa San Giacomo (Giardini Iblei) Viola Di Grado, ???????? ?????? (@lanavediteseoed). Co… -