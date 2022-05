Ultime Notizie Roma del 20-05-2022 ore 12:10 (Di venerdì 20 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Spero che l’anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine che la pandemia non ritorni so quanto avete sofferto la vostra età è importante e stare insieme lo afferma il premier Mario Draghi Incontra gli studenti una scuola a Sommacampagna Verona sul conflitto in Ucraina quel che si deve fare cercare la pace fare in modo che i due smettano di sparare cominciano a parlare a Putin ho detto aggiunto lo chiamo per parlare di pace lui mi ha detto non è il momento la chiamo perché vorrei un cessate il fuoco non è il momento forse i problemi li potete risolvere voi due perché non vi parlate non è il momento ho avuto più fortuna Washington parlando con il presidente biden gli ho detto che telefonasse il suggerimento ha avuto più fortuna perché loro ministri si sono ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Spero che l’anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine che la pandemia non ritorni so quanto avete sofferto la vostra età è importante e stare insieme lo afferma il premier Mario Draghi Incontra gli studenti una scuola a Sommacampagna Verona sul conflitto in Ucraina quel che si deve fare cercare la pace fare in modo che i due smettano di sparare cominciano a parlare a Putin ho detto aggiunto lo chiamo per parlare di pace lui mi ha detto non è il momento la chiamo perché vorrei un cessate il fuoco non è il momento forse i problemi li potete risolvere voi due perché non vi parlate non è il momento ho avuto più fortuna Washington parlando con il presidente biden gli ho detto che telefonasse il suggerimento ha avuto più fortuna perché loro ministri si sono ...

