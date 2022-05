Traffico Roma del 20-05-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022) Luceverdementre fate un nuovo appuntamento con ilper un incidente su via Renzo da Ceri all’altezza di via Malatesta altro incidente con rallentamenti su via Collatina in corrispondenza di viale Giorgio de Chirico in centro corteo giunto in via dei Fori Imperiali su Piazza del Colosseo possibili disagi ale alle deviazioni per le linee bus fino alle 14 manifestazione all’Euro in viale Europa nei pressi della direzione generale delle poste Ricordiamo lo sciopero dei mezzi pubblici Al momento riaperte le stazioni Cornelia Repubblica in Manzoni della linea produzione di corsa invece sulla termini 100 per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbera Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di...