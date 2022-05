Torna a vivere con il nuovo rene atteso per 3 anni. Lorenzo Ciccioli, dal dramma della dialisi al trapianto: 'Grazie ai medici' (Di venerdì 20 maggio 2022) PETRIOLO - Il trapianto aspettato da anni e la felicità di poter Tornare a vivere serenamente. È la storia di Lorenzo Ciccioli, 62 anni, di Petriolo che nel 1989 ha perso un rene dopo un infortunio ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 20 maggio 2022) PETRIOLO - Ilaspettato dae la felicità di poterre aserenamente. È la storia di, 62, di Petriolo che nel 1989 ha perso undopo un infortunio ...

Advertising

gualtierieurope : Dopo 2 anni di stop per la pandemia, oggi torna a #Roma “La Notte dei Musei”. Dalle 20 alle 2 aperti in via straord… - docdrago : ASSOLTO DEFINITIVO. 12 anni di accuse false.Danni di reputazione,occasioni lavorative mancate,serenità sottratta x… - weakvisions : @_Deliranza_ Dai basta è deciso torna a vivere a Milano, vieni in palestra a fare boxe io faccio pole e poi si esce a bere - Nalu_2017 : RT @RobertoQuadrini: Obbligando il PV ad immette in rete si crea un continuo sbilanciamento pagato dal consumatore colpevolizzato di consum… - jjindorie : Da domani camperò in biblioteca perché la coinqui come torna dal lavoro sta al telefono e io non posso vivere con q… -