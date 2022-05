Advertising

LocalPage3 : Svelati a Bolzano i riti funerari dell'Età del Bronzo -

Adnkronos

Il segreti di Riccardo sono stati! Virginia , la donna misteriosa died ex moglie del Crovi, ha rivelato dei particolari molto piccanti su suo marito . Le Anticipazioni di Un Posto ...Il segreti di Riccardo sono stati! Virginia , la donna misteriosa died ex moglie del Crovi, ha rivelato dei particolari molto piccanti su suo marito . Le Anticipazioni di Un Posto ... Svelati a Bolzano i riti funerari dell'Età del Bronzo L’iniziativa è stata annunciata nel pomeriggio in occasione del Klimahouse Wood Summit 2022, da Fiera Bolzano insieme al Politecnico di Torino e allo Iuav di Venezia ...Nuovi studi condotti presso un importante sito archeologico in Alto Adige gettano luce su alcuni misteri risalenti all'Età del Bronzo.