Superbonus | M5S | ' smentito nesso impennata prezzi materie prime | ora certezze a operatori'

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "L'analisi del Cna sul rincaro dei materiali in edilizia conferma quello che abbiamo sempre sostenuto: siamo davanti a un fenomeno globale e l'Italia è tra i Paesi che fanno registrare gli aumenti meno elevati. L'dei, dunque, non ha a che fare con il110% e gli altri bonus edilizi, ma con dinamiche di mercato che purtroppo si sono innescate dopo la pandemia e si sono aggravate più di recente con l'attacco russo all'Ucraina. Stando ai dati Eurostat e Istat, nel quarto trimestre dell'anno scorso l'indice deidelle costruzioni è cresciuto del 20% sui dodici mesi nei 27 Paesi UE. L'Italia si colloca ben al di sotto della media con un incremento del 9,7% e solo la Grecia mostra un aumento più contenuto: +4,2%". Così i deputati del MoVimento 5 Stelle Riccardo ...

