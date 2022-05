Sisma Emilia | Mattarella | “Va proseguita la ricostruzione”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 20 maggio 2022) MEDOLLA (MO) – “Lava: vi sono obiettivi importanti da raggiungere, opere da concludere, programmi da sviluppare”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, partecipando a Medolla nel modenese alla cerimonia per l’anniversario a dieci anni dal terremoto in. E’ qui che il capo dello Stato ha espresso apprezzamento e riconoscenza per l’opera svolta dalla Protezione civile. “Sappiamo che non sono pochi i territori della nostra Italia esposti al rischio sismico – ha aggiunto– E la storia, anche quella recente, ci ha riservato prove durissime, con autentiche devastazioni in alcune regioni”. “Anche ildel 2012” in“ha messo ancora una volta alla prova l’impegno nel soccorso d’emergenza della ...