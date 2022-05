Roland Garros 2022, Nadal: “Io favorito? No, ma se sono qui è perché credo di poter vincere” (Di venerdì 20 maggio 2022) Rafa Nadal ha parlato alla stampa in occasione del Media Day in vista del Roland Garros 2022: “Non sono il favorito. Lo dicono i risultati, ma non sono preoccupato. Sicuramente sono uno dei candidati alla vittoria, ma può succedere di tutto“. Lo spagnolo ha quindi fatto chiarezza sulle sue condizioni: “Ciò che successo a Roma è stata la conseguenza di un problema che mi portavo avanti da qualche giorno. Ora mi sento meglio, è per questo che sono qui. Come ho già detto, la situazione può migliorare e mi auguro che sia ciò che accada qui a Parigi“. “Il mio obiettivo non è che il dolore sparisca, so che c’è e ci sarà sempre. Quello che spero è che non sia troppo forte da impedirmi di competere o di avere possibilità di ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Rafaha parlato alla stampa in occasione del Media Day in vista del: “Nonil. Lo dicono i risultati, ma nonpreoccupato. Sicuramenteuno dei candidati alla vittoria, ma può succedere di tutto“. Lo spagnolo ha quindi fatto chiarezza sulle sue condizioni: “Ciò che successo a Roma è stata la conseguenza di un problema che mi portavo avanti da qualche giorno. Ora mi sento meglio, è per questo chequi. Come ho già detto, la situazione può migliorare e mi auguro che sia ciò che accada qui a Parigi“. “Il mio obiettivo non è che il dolore sparisca, so che c’è e ci sarà sempre. Quello che spero è che non sia troppo forte da impedirmi di competere o di avere possibilità di ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Giulio Zeppieri entra nel tabellone principale del Roland-Garros e zittisce il pubblico francese! ????????????… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - sportface2016 : #RolandGarros2022, #Nadal: “Io favorito? No, ma se sono qui è perché credo di poter vincere” - Agenzia_Ansa : TENNIS | Roland Garros verso un quarto Djokovic-Nadal Sinner nell'ottavo di Rublev, subito Musetti-Tsitsipas. #ANSA - FANTASYTEAMT_IT : RT @fantasyteamit: Tutto quello che c'è da sapere su #RolandGarros2022 al via il 22 maggio! -