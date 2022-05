Probabili formazioni Sassuolo-Milan, trentottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Milan, match della trentottesima giornata di Serie A 2021/2022. E’ qui che si deciderà il campionato: i rossoneri vogliono vincere per alzare lo scudetto, ma il Sassuolo vorrà comunque finire la stagione nel migliore dei modi, motivo per cui ha voglia di conquistare i tre punti. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 19:30 di domenica 22 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Sassuolo: Torna Kyriakopoulos, ma dovrebbe partire dalla panchina. Tutti titolari i 4 top, sarà la loro ultima partita in maglia Sasol? QUI Milan: Pioli sceglie il centrocampo robusto con Kessie sulla trequarti e Brahim Diaz in panchina. Giroud guida l’attacco, ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ledi, match delladi. E’ qui che si deciderà il campionato: i rossoneri vogliono vincere per alzare lo scudetto, ma ilvorrà comunque finire la stagione nel migliore dei modi, motivo per cui ha voglia di conquistare i tre punti. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 19:30 di domenica 22 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI: Torna Kyriakopoulos, ma dovrebbe partire dalla panchina. Tutti titolari i 4 top, sarà la loro ultima partita in maglia Sasol? QUI: Pioli sceglie il centrocampo robusto con Kessie sulla trequarti e Brahim Diaz in panchina. Giroud guida l’attacco, ...

Advertising

TuttoFanta : ??#SPEZIA: non dovrebbe esserci #Reca, che si è recato in Polonia in permesso nei giorni scorsi ??… - giovannimaggio : Probabili Formazioni Mantra della 38a giornata - TuttoFanta : ?? #JUVENTUS: il dietrofront su #Dybala nelle ultimissime ore è per avere una riserva a causa di #Vlahovic diffidat… - infoitsport : Venezia-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - infoitsport : Le probabili formazioni di Venezia-Cagliari: out Aramu. Pavoletti con Joao Padro -