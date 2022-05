“Non mi calcolava di striscio!”: Sara Croce fa un’ammissione clamorosa, il due di picche brucia ancora (Di venerdì 20 maggio 2022) I patimenti amorosi non risparmiano nemmeno la Bonas di “Avanti un altro”: Sara Croce ammette candidamente il suo due di picche. Sara Croce (fonte instagram)Anche la Bonas di “Avanti un altro” ha sofferto per alcune delusioni amorose, e lo confessa apertamente in un storia su Instagram. Sara Croce, già nota per essersi qualificata quarta nella kermesse “Miss Italia” del 2017, è approdata al piccolo schermo con una piccola parte in “Ciao Darwin”, a fianco del poliedrico Paolo Bonolis. Lo stesso conduttore l’ha voluta al suo fianco per il ruolo di Bonas nel quiz televisivo “Avanti un altro“, e la sua carriera ha ricevuto una potente spinta in avanti. La modella e showgirl pavese conta ormai 1 milione di follower su Instagram, e condivide con i fan i ... Leggi su ck12 (Di venerdì 20 maggio 2022) I patimenti amorosi non risparmiano nemmeno la Bonas di “Avanti un altro”:ammette candidamente il suo due di(fonte instagram)Anche la Bonas di “Avanti un altro” ha sofferto per alcune delusioni amorose, e lo confessa apertamente in un storia su Instagram., già nota per essersi qualificata quarta nella kermesse “Miss Italia” del 2017, è approdata al piccolo schermo con una piccola parte in “Ciao Darwin”, a fianco del poliedrico Paolo Bonolis. Lo stesso conduttore l’ha voluta al suo fianco per il ruolo di Bonas nel quiz televisivo “Avanti un altro“, e la sua carriera ha ricevuto una potente spinta in avanti. La modella e showgirl pavese conta ormai 1 milione di follower su Instagram, e condivide con i fan i ...

