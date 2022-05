Nasce IL PENSIERIFICIO, sei incontri con Benedetta Barzini a OFF TOPIC (Di venerdì 20 maggio 2022) Nasce IL PENSIERIFICIO, sei incontri nati da un’idea di Benedetta Barzini per stare insieme, confrontarsi, dare forma ai pensieri, creare spazi di riflessione condivisa con il pubblico e prendersi il tempo di fermarsi. Un programma di appuntamenti che prende il via martedì 24 maggio, alle ore 19.00, a mare culturale urbano a Milano e mercoledì 25 maggio alle ore 19.00 a OFF TOPIC. Sul perchè del PENSIERIFICIO Benedetta Barzini racconta: “Ho pensato a un programma d’incontri per scambiare opinioni e raccontarvi quello che ho imparato dopo la parentesi della modella. Ho studiato i comportamenti umani con l’aiuto dell’antropologia, della sociologia, della storia e ho insegnato in varie università e accademie “Il ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 20 maggio 2022)IL, seinati da un’idea diper stare insieme, confrontarsi, dare forma ai pensieri, creare spazi di riflessione condivisa con il pubblico e prendersi il tempo di fermarsi. Un programma di appuntamenti che prende il via martedì 24 maggio, alle ore 19.00, a mare culturale urbano a Milano e mercoledì 25 maggio alle ore 19.00 a OFF. Sul perchè delracconta: “Ho pensato a un programma d’per scambiare opinioni e raccontarvi quello che ho imparato dopo la parentesi della modella. Ho studiato i comportamenti umani con l’aiuto dell’antropologia, della sociologia, della storia e ho insegnato in varie università e accademie “Il ...

