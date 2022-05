Napoli, De Laurentiis: “Futuro Koulibaly? Non sono qui ad obbligare qualcuno” (Di venerdì 20 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ha parlato del Futuro di Koulibaly a margine di un evento a Piazza del Plebiscito. Questo il commento del presidente del Napoli: “Kalidou è un simbolo della città. Se lui non vuole più essere un simbolo deve deciderlo lui. Noi vogliamo che resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una propria dignità e delle proprie esigenze. Non aspettiamo nessuno e io non ho mai obbligato a restare qualcuno che, pur sotto contratto, volesse andare via. L’unico fu Mazzarri, che dopo due anni voleva andarsene, ma gli dissi di no e alla fine ci ha regalato anche quattro anni di soddisfazioni. Osimhen? L’abbiamo avuto a mezzo servizio per 2 anni consecutivi. Non è che ha giocato tutte le partite del campionato, per cui dare dei giudizi su un calciatore è sempre ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Aurelio Deha parlato deldia margine di un evento a Piazza del Plebiscito. Questo il commento del presidente del: “Kalidou è un simbolo della città. Se lui non vuole più essere un simbolo deve deciderlo lui. Noi vogliamo che resti, ma non è che la gente la si può. Ognuno ha una propria dignità e delle proprie esigenze. Non aspettiamo nessuno e io non ho mai obbligato a restareche, pur sotto contratto, volesse andare via. L’unico fu Mazzarri, che dopo due anni voleva andarsene, ma gli dissi di no e alla fine ci ha regalato anche quattro anni di soddisfazioni. Osimhen? L’abbiamo avuto a mezzo servizio per 2 anni consecutivi. Non è che ha giocato tutte le partite del campionato, per cui dare dei giudizi su un calciatore è sempre ...

